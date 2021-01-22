Müzisyenler "evde kalanlara" Trakya havalarıyla moral verdi
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Müzisyenler "evde kalanlara" Trakya havalarıyla moral verdi

22.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:30
Müzisyenler

Edirne'nin Keşan ilçesindeki 140 müzisyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalanlara moral için konser verdi.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki 140 müzisyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalanlara moral için konser verdi.

Keşan Belediyesi, yerel müzisyenlere destek olmak ve vatandaşlara moral için Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'nde konser düzenledi.

"Çalsın davullar gelsin güzel günler" adlı konsere katılan müzisyenler, Trakya havalarını seslendirdi.

Ay yıldız şeklinde düzen alan müzisyenler, çaldıkları eserlerle kulakların pasını sildi. Sosyal medyadan canlı yayınlanan konseri çok sayıda kişi izledi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, salgın sürecinde insanların morale ihtiyaç duyduğunu söyledi.

İlçedeki müzisyenlerin de çaldıkları eserlerle Keşanlılara moral verdiğini belirten Helvacıoğlu, "Müzisyenler Trakya'nın yanı sıra Balkan ve Rumeli müzikleri de seslendirdi. Biz müzisyenlerimizi kucaklıyoruz, onları destekliyoruz, onlar da halkımıza moral veriyor. Böyle bir organizasyonu Keşan'da ilk defa yapıyoruz. Türkiye'nin müzisyenlerinin Keşan'dan çıkacağı iddiamız var. Bugün de onun provasını yaptık." dedi.

Müzisyenler 'evde kalanlara' Trakya havalarıyla moral verdi
Müzisyenler 'evde kalanlara' Trakya havalarıyla moral verdi
Müzisyenler 'evde kalanlara' Trakya havalarıyla moral verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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