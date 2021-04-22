Son dakika! Edirne'de motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi
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Son dakika! Edirne'de motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi

Son dakika! Edirne'de motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Edirne'de dün motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Edirne'de dün motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazanın ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Aysun Kabaktan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet sürücüsü H.E'nin tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Talatpaşa Caddesi'nde dün H.E. idaresindeki plakasız motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Kabaktan'a çarpmıştı. Kazada yaralanan Kabaktan ve motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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