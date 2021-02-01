Son Dakika | Edirne'de kısıtlamayı ihlal ederek avlanan 2 kişiye ceza uygulandı
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Son Dakika | Edirne'de kısıtlamayı ihlal ederek avlanan 2 kişiye ceza uygulandı

01.02.2021 08:53 | Son Güncelleme: 01.02.2021 08:56
Son Dakika | Edirne'de kısıtlamayı ihlal ederek avlanan 2 kişiye ceza uygulandı

Son dakika gündem haberi... Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek avlanan 2 kişiye para cezası uygulandı.

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek avlanan 2 kişiye para cezası uygulandı.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı ekiplerinin kaçak avcılığa yönelik kontrol faaliyetleri devam ediyor.

Ekipler avlak bölgelerinde yaptıkları denetimlerde 2 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek avlandığını tespit etti.

Avcılık belgeleri de bulunmayan 2 kişiye, yasak günde ve belgesiz avcılıktan idari para cezası uygulandı.

DKMP ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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