Son dakika... Edirne'de karantinadan kaçan kadın yakalandı
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Son dakika... Edirne'de karantinadan kaçan kadın yakalandı

Son dakika haberi: Edirne'de karantinadan kaçan kadın yakalandıEDİRNE'de Jandarma ekipleri kentin giriş noktası gişeler mevkiinde yaptığı denetimde koronavirüslü yakınına temas ettiği için evde karantinada olması gereken G.Ö., isimli kadını yakaladı.

15.08.2020 14:04 | Son Güncelleme: 15.08.2020 14:15

Edirne'de karantinadan kaçan kadın yakalandı

EDİRNE'de Jandarma ekipleri kentin giriş noktası gişeler mevkiinde yaptığı denetimde koronavirüslü yakınına temas ettiği için evde karantinada olması gereken G.Ö., isimli kadını yakaladı. Ekipler G.Ö.'ye 3 bin 150 lira para cezası uygulayarak çağrılan ambulansla evine geri gönderdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentin giriş noktalarında 24 esaslı denetimlerini sürdürüyor. Ekipler trafik denetimlerinin yanı sıra koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşı maske takma ve diğer alınması gereken tedbirlere karşı uyarıp, salgın nedeniyle karantinada olması gerekenleri de kontrol ediyor.

KARANTİNADAN KAÇAN KADIN YAKALANDI

Jandarma ekipleri bugün Edirne gişeler mevkiinde, Ankara'dan gelen bir otobüste yaptığı kontrolde karantinada olması gereken G.Ö.,'yü tespit etti. Eldiven ve gerekli sosyal mesafe kurallarına göre yapılan denetimde G.Ö.,'nün bir Ankara'da yakınında kaldığı süre içinde, koronavirüs taşıyan kişiyle temas ettiği için sağlık ekipleri tarafından evde karantina uygulandığı öğrenildi. Edirne'de oturan G.Ö.,'nün Ankara'dan Edirne'ye eve geldiği öğrenildi. Jandarma G.Ö.'ye karantinaya uymadığı için 3 bin 150 lira para cezası uygulayarak ambulansla izole edilmesi için evine gönderdi.

'VATANDAŞ UYGULAMADAN MEMNUN'

Uygulamaya takılan Fatih Aksoy, denetimlerin yerinde olduğu söyleyerek, "Denetim olması gereken bir şey takdir ediyorum. Ben ve ailem kurallara uymaya özen gösteriyoruz."dedi. Diğer sürücü Recep Dönmez ise, "Salgının bulaşmasını önlemek için denetim uygulamalarını çok önemli buluyorum. Fakat uygulamaya uymayan çok kişinin de olduğunu görüyoruz."şeklinde konuştu.

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Son dakika... Edirne'de karantinadan kaçan kadın yakalandı

Kaynak: DHA

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