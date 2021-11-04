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Son Dakika | Edirne'de kaporta tamircisinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Son Dakika | Edirne'de kaporta tamircisinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Edirne Sanayi Sitesinde bir kaportacı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

EDİRNE (AA) - Edirne Sanayi Sitesinde bir kaportacı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, G.Y'ye ait kaporta tamircisinde, henüz bilinmeyen bir nedenle tamir edilen otomobilin alev alması sonucu yangın çıktı. yangın kısa sürede dükkana sıçradı.

İşyeri sahibinin haber vermesi sonucu olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonrası otomobilde ve dükkanda maddi hasar oluştu.

Son Dakika | Edirne'de kaporta tamircisinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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