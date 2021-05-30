Son dakika... Edirne'de, kamyonetin çarptığı motosikletli öldü
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Son dakika... Edirne'de, kamyonetin çarptığı motosikletli öldü

Son dakika... Edirne'de, kamyonetin çarptığı motosikletli öldü
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre EDİRNE'nin Enez ilçesinde, kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Güner Savcu (42), hayatını kaybetti.

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Güner Savcu (42), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Enez sahili yolunda meydana geldi. Enez sahili yolunda ilerleyen S.Ç. yönetimindeki 81 FA 484 plakalı kamyonet, Güner Savcu'nun kullandığı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Savcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güner Savcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Savcu'nun cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Kamyonet sürücüsü S.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Güner Savcu'nun, Enez Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika... Edirne'de, kamyonetin çarptığı motosikletli öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

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