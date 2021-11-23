Son dakika... Edirne'de gümrük kaçağı 7 bin cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Haberler
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Son dakika... Edirne'de gümrük kaçağı 7 bin cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel
Son dakika... Edirne'de gümrük kaçağı 7 bin cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Son dakika haberler: EDİRNE'de, polis ekiplerince adrese yapılan baskında, farklı marka ve gramajlarda, gümrük kaçağı 7 bin 66 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

EDİRNE'de, polis ekiplerince adrese yapılan baskında, farklı marka ve gramajlarda, gümrük kaçağı 7 bin 66 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, G.Ö.'nün cinsel içerikli ürünleri Dilaverbey Mahallesi'ndeki adreste depoladığı bilgisi üzerine harekete geçti. Burada yapılan aramada, farklı marka ve gramajlarda gümrük kaçağı 7 bin 66 cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan G.Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


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Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri

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