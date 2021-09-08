Son Dakika | Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi doktor tutuklandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktor tutuklandı. Doktor E.E'nin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında geçen hafta doktor E.E, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.