Son dakika! Edirne'de gittiği polis merkezinde karantinada olması gerektiği belirlenen kişi yurda yerleştirildi

Son dakika haber: Edirne'de müracaat için gittiği polis merkezinde karantinada olması gerektiği tespit edilen kişi, yurda yerleştirildi.

Edirne'de müracaat için gittiği polis merkezinde karantinada olması gerektiği tespit edilen kişi, yurda yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan E.U, ev karantinasını ihlal ederek bir müracaatta bulunmak üzere Selimiye Polis Merkezi'ne gitti.

Kimlik sorgusunda Kovid-19 hastası olduğu tespit edilen E.U, sağlık ekiplerince Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna götürülerek karantinaya alındı.

E.U'nun ifade işlemlerinin karantina bitiminde yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar