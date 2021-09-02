Son dakika: Edirne'de FETÖ şüphelisi doktor gözaltına alındı
Son dakika haberine göre Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir doktor gözaltına alındı.
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir doktor gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında doktor E.E, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi doktorun emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin