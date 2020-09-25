Son dakika! Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı
25.09.2020 12:11 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:20
Son dakika haberleri: Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir'de gözaltına alınan avukat V.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen V.Ç, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin