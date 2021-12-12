Son dakika: Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan avukat gözaltına alındı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan avukat gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında avukat E.C. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli, polis ekiplerince belirlenen adreste yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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