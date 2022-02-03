Son dakika... Edirne'de donarak ölen 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi - Haberler
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Son dakika... Edirne'de donarak ölen 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberine göre Edirne'de donarak ölen 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi Yunanistan'ın ölüme ittiği ve donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi Yunanistan sınır birlikleri tarafından ayakkabıları çıkarılıp elbiseleri soyularak, Edirne'ye geri itilen ve...

EDİRNE (İHA) - Edirne'de donarak ölen 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi

Yunanistan'ın ölüme ittiği ve donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi

İSTANBUL - Yunanistan sınır birlikleri tarafından ayakkabıları çıkarılıp elbiseleri soyularak, Edirne'ye geri itilen ve donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlar tarafından ayakkabıları, elbiseleri soyularak geri itilen 12 göçmen donarak hayatını kaybetmiş, donma riski altındaki diğer göçmenler de kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri ambulanslarla Edirne'den alınarak Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Son dakika... Edirne'de donarak ölen 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi

Son dakika... Edirne'de donarak ölen 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi

Son dakika... Edirne'de donarak ölen 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi

İhlas Haber Ajansı / Davut Has - 3. Sayfa

Yunanistan, Adli Tıp, Edirne, 3. Sayfa, Haber

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