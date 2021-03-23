Son dakika! Edirne'de bacadan sıçrayan alevler çatı katındaki dairede yangına neden oldu
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Son dakika! Edirne'de bacadan sıçrayan alevler çatı katındaki dairede yangına neden oldu

23.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:34
Son dakika! Edirne'de bacadan sıçrayan alevler çatı katındaki dairede yangına neden oldu

Son dakika gündem haberine göre Edirne'de bacadan sıçrayan kıvılcımların yol açtığı yangın sonucu çatı katındaki dairede hasar meydana geldi.

Edirne'de bacadan sıçrayan kıvılcımların yol açtığı yangın sonucu çatı katındaki dairede hasar meydana geldi.

Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi 2. Gül Aralığı Sokak'ta bulunan apartmanın çatı katındaki dairede yangın çıktı.

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiyecilerin soğutma çalışması yaptığı sırada çatının bir bölümünün çökmesi sonucu daire kullanılamaz hale geldi.

Evde kiracı olarak oturan Erzin Sazdır, gazetecilere, bacadan yatağa sıçrayan kıvılcımların yangına neden olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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