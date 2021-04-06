Son Dakika | Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
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Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişi olduğunu belirledi.
Ekipler, şüpheliler M.K, Y.D. ve M.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açık dosyalarının olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin