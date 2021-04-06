Son Dakika | Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişi olduğunu belirledi.

Ekipler, şüpheliler M.K, Y.D. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açık dosyalarının olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin