Son Dakika | Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı
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Son Dakika | Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Son Dakika | Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

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Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişi olduğunu belirledi.

Ekipler, şüpheliler M.K, Y.D. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açık dosyalarının olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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