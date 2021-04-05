Son dakika... EDGED Başkanı Güner'den bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... EDGED Başkanı Güner'den bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Son dakika... EDGED Başkanı Güner'den bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Gelen son dakika haberlerine göre Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği (EDGED) Başkanı Veysel Güner, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği (EDGED) Başkanı Veysel Güner, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Güner yaptığı yazılı açıklamada, amirallerce yapılan açıklamanın milletin iradesine karşı olduğunu belirtti.

Geçmişte demokrasi için büyük bedeller ödeyen Türkiye'nin, cuntacı zihniyete bir daha fırsat vermeyeceğini ifade eden Güner, şunları kaydetti:

"Bu vesayetçi zihniyet bilmelidir ki siyaset, iktidar ve muhalefet rekabetiyle yürür. Bizler de yönetmeye talip olan siyaset kurumu aktörlerini beğenir ya da eleştirebiliriz. Fakat millet olarak 'demokrasinin gereği sandıktır' diyerek cuntacı zihniyete geçit vermeyiz. Millet iradesine karşı hala bu gibi anti demokratik girişimlerinden, darbe imalı bildirilerinden, milletin verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan cunta zihniyetlerinden bir türlü kopamayan bu güruha buradan ilan ediyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Bu milletin nabzını da, sabrını da test etmeye kalkmayın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç İbrahim Çelikkol
Spor Diego İsmail Kartal Abdullah Avcı Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... EDGED Başkanı Güner'den bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 14:53:39. #1.15#
title