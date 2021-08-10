Son Dakika | Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanan zanlıya tutuklama talebi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Başkentte intihar ederek yaşamına son veren Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli Y.G., "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.