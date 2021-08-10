Son Dakika | Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanan zanlıya tutuklama talebi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanan zanlıya tutuklama talebi

Son Dakika | Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanan zanlıya tutuklama talebi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Başkentte intihar ederek yaşamına son veren Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli Y.G., "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Başkentte intihar ederek yaşamına son veren Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli Y.G., "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Çankaya'da bir binanın 15'inci katından atlayarak yaşamına son veren 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan Y.G., Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Buradaki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Y.G., "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan M.A. ise çıkarıldığı hakimlikçe "adli kontrol hükümleri" uygulanarak serbest bırakılmıştı.

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika: Bir kişi eşini öldürüp intihar etti
Son dakika: Bir kişi eşini öldürüp intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Bülent Turan Mehmet Şimşek Bülent Tüfenkci
Magazin Tarkan Tuğba Özay Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Hakan Reçber Rıza Kayaalp Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanan zanlıya tutuklama talebi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 19:15:09. #1.14#

title