Son Dakika: Eczacıbaşı'nda herkes negatif
Son dakika spor haberi: Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde A Takım, altyapı, teknik ve idari kadroya yapılan korona virüs testlerin tamamı negatif çıktı.
10.06.2020 16:54 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:15
Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde A Takım, altyapı, teknik ve idari kadroya yapılan korona virüs testlerin tamamı negatif çıktı.
Kulüpten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde A Takım, altyapı, teknik ve idari kadroya yapılan Covid-19 testlerinin tamamının negatif çıktığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Kulüp, koronavirüsle mücadele kapsamında önlemlerine titizlikle devam edecektir" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA