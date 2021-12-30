Son dakika: ECRİN'İ OKULA GÖTÜREN ANNEANNESİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - SAMSUN'da kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı Hayriye Soylu'nun (53) öldüğü, okula götürdüğü torunu Ecrin Hira Elzeren'in (7) ise yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza sonrası kaçan sürücü Salih Z.K. polise teslim oldu.

Kaza, 28 Aralık günü Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Z.K. yönetimindeki 55 AGT 483 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıkıp Hayriye Soylu ve torunu Ecrin Hira Elzeren'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hayriye Soylu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ecrin Hira ise yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlatan Ecrin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Salih Z.K., Recep Tokur Polis Merkezi'ne gidip teslim oldu. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, 'neden kaçtınız' sorusuna 'pişmanım' yanıtını verdi.

Bu arada, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.