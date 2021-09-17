Son dakika! ECOWAS heyeti, darbe sonrası yaptırım kararı aldığı Gine'de

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) temsilcileri, Gine'de darbe sonrası yaptırım kararı aldığı cunta ile görüşmelere başladı.

Dün, Gana'da düzenlenen olağanüstü zirvenin ardından ECOWAS'ı temsilen ECOWAS Dönem Başkanı ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, başkent Konakri'ye ulaştı.

Askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi (CNRD) lideri Mamady Doumbouya tarafından karşılanan heyet, ardından başkentteki bir otelde görüşmelere başladı.

Öte yandan ECOWAS'ın askeri cuntaya yaptırım kararını protesto etmek isteyen bir grup da havalimanı çevresinde gösteri düzenledi.

Ellerinde "ECOWAS Gine adına karar veremez" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan gruptakiler, ECOWAS heyetini yuhaladı.

Cuntaya yaptırım

Dün Akra'da Gine'deki darbe ve Mali'de sivil geçiş sürecine ilişkin düzenlenen olağanüstü zirvede, Gine'de 6 ay içinde anayasal düzene dönülmesi kararı alınmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 ay içinde düzenlenmesine karar verilen zirvede, geçiş sürecinin de 6 ay içinde bitmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Askeri cunta CNRD üyeleri ve ailelerine seyahat yasağı getirilmiş, mal varlıklarının da dondurulacağı belirtilmişti.

Askeri darbe

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu. Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümet, anayasa ve kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.