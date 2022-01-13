Son dakika! Ebubekir Elmalı: "Erzurum'da yapacağımız kongre ile buradan yeni bir harekatın fitilini ateşlemiş olacağız" - Haberler
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Son dakika! Ebubekir Elmalı: "Erzurum'da yapacağımız kongre ile buradan yeni bir harekatın fitilini ateşlemiş olacağız"

Son dakika! Ebubekir Elmalı:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Ebubekir Elmalı, "Erzurum'da teşkilatlanma tamamlandı ve Cuma günü genel başkanımızın katılımıyla kongremizi yapacağız. Erzurum'a çok önem veriyoruz.

ERZURUM (İHA) - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Ebubekir Elmalı, " Erzurum'da teşkilatlanma tamamlandı ve Cuma günü genel başkanımızın katılımıyla kongremizi yapacağız. Erzurum'a çok önem veriyoruz. Burayı pilot il olarak belirledik. Erzurum'da yapacağımız kongre ile buradan yeni bir harekatın fitilini ateşlemiş olacağız" dedi.

Cuma günü Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün katılımı ile yapılacak olan Erzurum Kongresi öncesi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Ebubekir Elmalı bir basın toplantısı düzenledi. Elmalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'u harekatın pilot ili olarak belirlediklerini ifade ederek, "Yeni kurulan bir partiyiz. 70'e yakın şehirde teşkilatlanmayı tamamladık ve seçime girmeye hak kazandık. Erzurum'da teşkilatlanma tamamlandı ve Cuma günü genel başkanımızın katılımıyla kongremizi yapacağız. Erzurum'a çok önem veriyoruz. Burayı pilot il olarak belirledik. Erzurum'da yapacağımız kongre ile buradan yeni bir harekatın fitilini ateşlemiş olacağız" ifadelerini kullandık.

Elmalı, proje üretmeyen muhalefet olmak istemediklerini yapılan muhalefetin çözümünü masaya koyacaklarını kaydederek, "Herkesin derdini bilen ama bunun üzerinden muhalefet yapmayan, aynı zamanda çözümlerini sunan bir siyasi partiyiz. Halkı ve onların dertlerini biliyoruz. Muhalefet olarak proje üretmeyen ve sadece eleştiri yapanlardan en büyük farkımız, bizim yaptığımız muhalefete karşın çözümü masaya koymamızdır. Siyasi arenaya girmemizle ötekileştirici her türlü üslubu reddediyoruz. Bu tarz özelliklerimizle halkımızla bir araya gelmeyi buradan başlatıyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

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