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Son dakika... EBRD'den Türkiye'ye 2021'de 2 milyar avroluk rekor yatırım

AA, Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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Son dakika... EBRD'den Türkiye'ye 2021'de 2 milyar avroluk rekor yatırım

Son dakika haberler... Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'deki yatırımının 2021'de 2 milyar avro ile rekor seviyeye ulaştığını bildirdi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'deki yatırımının 2021'de 2 milyar avro ile rekor seviyeye ulaştığını bildirdi.

EBRD'den yapılan açıklamada, bankanın finansmanın yüzde 85'inden fazlasının özel sektöre, yüzde 55'inin ise sürdürülebilirliği destekleyen projelere ayrıldığı aktarıldı.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu şokun ardından özel sektörün toparlanmasını ve "yeşil" ekonomiye geçişi desteklemek amacıyla Türkiye'ye 2021'de 2 milyar avroluk rekor yatırım yapıldığı kaydedildi.

Bankanın açıklamasında, kendi finansmanının yanı sıra EBRD'nin geçen yıl başka kaynaklardan 572 milyon avroluk, neredeyse rekor seviyede, kredi imkanı sunduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, bankanın zor zamanlarda ekonomik kalkınma kazanımlarını korumaya ve Türkiye'nin salgından çevreci ve kapsayıcı ekonomik toparlanması için fırsatlar yaratmaya odaklandıklarını ifade etti.

Tuerkner, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasının daha çevreci yatırımların önünü açacağını sözlerine ekledi.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Türkiye, Yatırım, imar, Ekonomi, Haber

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