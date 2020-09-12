Son Dakika | EBA TV'yi izleyemeyen çocuklara televizyon alındı
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Son Dakika | EBA TV'yi izleyemeyen çocuklara televizyon alındı

Son dakika haberlerine göre Kastamonu Valiliğince evlerinde televizyon olmadığı için EBA TV yayınlarına ulaşamayan 77 çocuğun sorunu çözüldü.

Son Dakika | EBA TV'yi izleyemeyen çocuklara televizyon alındı
12.09.2020 19:21 | Son Güncelleme: 12.09.2020 19:24

Kastamonu Valiliğince evlerinde televizyon olmadığı için EBA TV yayınlarına ulaşamayan 77 çocuğun sorunu çözüldü.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde yapılan çalışmada 77 çocuğun evinde televizyon olmadığının belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, "İl merkezinde 49, ilçelerimizde 28 olmak üzere toplam 77 ailemize Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla LCD televizyon alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Evlerine televizyon alınan çocukların EBA TV'den derslerini izledikleri anların fotoğrafları da paylaşıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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