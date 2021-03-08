Son Dakika | Düziçi'nde polis ekipleri Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Düziçi'nde polis ekipleri Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı

08.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:42
Son Dakika | Düziçi'nde polis ekipleri Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı

Son dakika haberi... Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla uygulama noktasında durdurduğu kadın sürücü, yolcu ve yayalara çiçek verdi.

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla uygulama noktasında durdurduğu kadın sürücü, yolcu ve yayalara çiçek verdi.

Harun Reşit Parkı önünde gerçekleşen uygulamada denetim için durdurulduğunu düşünen kadın sürücüler, polisin kendilerini çiçekle karşıladığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Araçları durduran polisler, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak karanfil verdi.

Kadınlar, ekiplerin bu hareketinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Soral Hakan Yılmaz Müslüm Gürses
Spor Mustafa Er Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Düziçi'nde polis ekipleri Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 14:46:11. #1.16#
title