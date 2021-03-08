Son Dakika | Düziçi'nde polis ekipleri Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı
Son dakika haberi... Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla uygulama noktasında durdurduğu kadın sürücü, yolcu ve yayalara çiçek verdi.
Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla uygulama noktasında durdurduğu kadın sürücü, yolcu ve yayalara çiçek verdi.
Harun Reşit Parkı önünde gerçekleşen uygulamada denetim için durdurulduğunu düşünen kadın sürücüler, polisin kendilerini çiçekle karşıladığını görünce şaşkınlık yaşadı.
Araçları durduran polisler, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak karanfil verdi.
Kadınlar, ekiplerin bu hareketinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek