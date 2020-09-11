Son dakika! Düziçi'de orman yangını
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Son dakika! Düziçi'de orman yangını

Son dakika gündem haberine göre OSMANİYE'nin Düziçi ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Nacar Yaylası yakınlarında orman yangını çıktı.

Son dakika! Düziçi'de orman yangını
11.09.2020 21:32 | Son Güncelleme: 11.09.2020 21:36

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Nacar Yaylası yakınlarında orman yangını çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

İlçenin yaklaşık 30 kilometre uzağındaki Yenifarsak köyü Nacar Yaylası kırsalındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiyeye bağlı söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle havadan, arazöz, su tankerleri ve iş makineleriyle de karadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla helikopterle müdahaleye ara verilirken, söndürme çalışmaları karadan devam ediyor.


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Kaynak: DHA

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