Son Dakika | Düzce Valiliğinden sel ve su baskınlarına karşı fındık işçilerine uyarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Düzce Valiliğinden sel ve su baskınlarına karşı fındık işçilerine uyarı

Son Dakika | Düzce Valiliğinden sel ve su baskınlarına karşı fındık işçilerine uyarı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Düzce Valiliği il genelinde akşam saatlerinden itibaren beklenen yoğun yağışla ilgili vatandaşları ve fındık işçilerini oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Düzce Valiliği il genelinde akşam saatlerinden itibaren beklenen yoğun yağışla ilgili vatandaşları ve fındık işçilerini oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağış nedeniyle Düzce Valiliği kurumlarıyla birlikte oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde akşam saatlerinden itibaren beklenen yoğun sağanak yağış dolayısıyla tüm kurumlarımız iş birliği içerisinde ve teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızın dere yataklarından uzak durmalarını, fındık işçilerimizin çalıştıkları bahçelerde, konaklama yaptıkları alanlarda dikkatli ve uyarılara duyarlı olmalarını istirham ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede yağışların iki gün daha devam etmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 'Batı Karadeniz'de selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere 18 Ağustos saat 19.00 itibarıyla elektrik arzı...
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: "Batı Karadeniz'de selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere 18 Ağustos saat 19.00 itibarıyla elektrik arzı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Hande Erçel Hande Yener Cimilli İbo Davut Güloğlu
Spor Mustafa Er Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Düzce Valiliğinden sel ve su baskınlarına karşı fındık işçilerine uyarı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 13:52:05. #1.16#

title