Son dakika! Düzce polisinden denetim: Bin 148 şahıs sorgulandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Düzce polisinden denetim: Bin 148 şahıs sorgulandı

Son dakika! Düzce polisinden denetim: Bin 148 şahıs sorgulandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları denetimlerde bin 148 kişiyi sorguladı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları denetimlerde bin 148 kişiyi sorguladı. Araması bulunan 17 kişi yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri yaptıkları şok denetimlerle suçlulara göz açtırmıyor. Kent merkezinde şüpheli şahıs ve araçlarda, umuma açık işyerleri ve metruk alanlarda, eğlence mekanlarında yapılan araç konvoylarında, vatandaşlar tarafından yapılan ihbar ve şikayetler bin 148 şahsın sorgulandı. Uygulama sırasında haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 17 şahıstan kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan 7'si tutuklanarak ceza evine konuldular.

Yapılan uygulamalar ayrıca 4 ruhsatsız tabanca, 22 adet fişek, 3 parça halinde Esrar, 1 parça metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. - DÜZCE

Son dakika! Düzce polisinden denetim: Bin 148 şahıs sorgulandı

4 gündür kayıp olan adamın cesedi bulundu

4 gündür kayıp olan adamın cesedi bulundu

 Babadan oğluna kebap içinde uyuşturucu servisi! Kuryeyi durduran ekipler, büyük tezgahı ortaya çıkardı

Babadan oğluna kebap içinde uyuşturucu servisi! Kuryeyi durduran ekipler, büyük tezgahı ortaya çıkardı

 Alkollü halde araç kullanan sürücüden polislere akıllara zarar savunma

Alkollü halde araç kullanan sürücüden polislere akıllara zarar savunma

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title