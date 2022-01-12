Son dakika! Düzce İtfaiyesi 2021'de 595 can kurtardı - Haberler
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Son dakika! Düzce İtfaiyesi 2021'de 595 can kurtardı

Son dakika! Düzce İtfaiyesi 2021'de 595 can kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2021 yılı içerisinde bir çok acil duruma müdahale ettiği gibi hem vatandaşların hayatlarını hem de hayvanların hayatlarını da kurtardı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2021 yılı içerisinde bir çok acil duruma müdahale ettiği gibi hem vatandaşların hayatlarını hem de hayvanların hayatlarını da kurtardı. Buna göre ekipler 2021 yılı içerisinde 595 can kurtardı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2021 yılı içerisinde acil durumlarda yüzlerce olaya müdahalede bulundu. Yangın söndürmenin dışında ekipler hem vatandaşların hem de hayvanların canlarını da kurtardı. Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde İtfaiye ekipleri 193 vatandaşı bulundukları yerlerden kurtardı. Ayrıca ekipler bacalara giren, araba motorlarına giren, girdikleri yerden çıkamayan veya sıkışan hayvanlar için de çalışmalar yaptı. Ekipler 2021 yılı içerisinde 402 hayvanın kurtardı. Böylelikle ekipler 2021 yılında toplamda 595 can kurtararak dikkat çekti. - DÜZCE

Son dakika! Düzce İtfaiyesi 2021'de 595 can kurtardı

Son dakika! Düzce İtfaiyesi 2021'de 595 can kurtardı

Son dakika! Düzce İtfaiyesi 2021'de 595 can kurtardı

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