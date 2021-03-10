Son dakika: DÜZCE Düzce'de yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı
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Son dakika: DÜZCE Düzce'de yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

10.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:42

Son dakika haberlerine göre Düzce'de yangın tatbikatı gerçeğini aratmadıDÜZCE İtfaiye Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde bulunan metruk binada yangın ve kurtarma tatbikatı yaptı.

Düzce'de yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

DÜZCE İtfaiye Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde bulunan metruk binada yangın ve kurtarma tatbikatı yaptı. Gerçeği aratmayan tatbikatta binada mahsur kalan bir vatandaş kurtarılarak yangın söndürüldü.

Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hizmet içi eğitimlerinin yanı sıra uygulamalı eğitimler yaparak itfaiyeye yeni katılan itfaiye erlerinin eğitimlerini tamamlıyor. Bu çerçevede Kültür Mahallesi'nde bulunan 5 katlı metruk binada yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği binanın 3'nücü katında başlayan yangında 1 kişi mahsur kalarak balkona çıkarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri ihbardan 2 dakika sonra olay yerine gelerek kurtarma ve söndürme çalışmalarını tamamladı. Tatbikatı izleyen vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla tatbikatı görüntüledi.

Son dakika: DÜZCE Düzce'de yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı
Son dakika: DÜZCE Düzce'de yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı
Son dakika: DÜZCE Düzce'de yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı
Son dakika: DÜZCE Düzce'de yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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