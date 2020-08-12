Son dakika! Düzce'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
Son dakika haberi... Düzce'de düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
12.08.2020 20:49 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:26
Düzce'de düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine 6 şüpheliyi takibe aldı.
Polis, şüphelilerin ikametlerini belirleyerek eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda her iki evde yapılan aramada 135 adet uyuşturucu hap ve 530 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Adliyeye sevk edilen diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Kaynak: AA