Son dakika! Düzce'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı Son dakika haberi... Düzce'de düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Düzce'de düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine 6 şüpheliyi takibe aldı.

Polis, şüphelilerin ikametlerini belirleyerek eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda her iki evde yapılan aramada 135 adet uyuşturucu hap ve 530 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA