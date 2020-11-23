Son Dakika | Düzce'de zincirleme kaza: 5 yaralı
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Son Dakika | Düzce'de zincirleme kaza: 5 yaralı

23.11.2020 20:41 | Son Güncelleme: 23.11.2020 20:45
Son Dakika | Düzce'de zincirleme kaza: 5 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre DÜZCE'de, TEM Otoyolunda bariyerlere çarparak yola savrulan otomobile cip, cipe ise kamyonun çarptığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, TEM Otoyolunda bariyerlere çarparak yola savrulan otomobile cip, cipe ise kamyonun çarptığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.  

Kaza saat 19.30 sıralarında TEM otoyolu Düzce mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Hıdır Bakır yönetimindeki 34 PB 1739 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yola savruldu. Arkadan gelen Zeynep Karaer iyönetimindeki 34 DKU 991 plakalı cip otomobile, Cumali Öztürk idaresindeki 06 BIR 110 plakalı kamyon ise cipe çarptı. Zincirleme kazada cip içerisinde bulunan Zeynep Karaer ile Yasincan, Taha ve Zübeyde Karaer ile otomobil sürücüsü Hıdır Bakır yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza nedeniyle TEM otoyolu İstanbul istikametinde ulaşım yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 

 


Son Dakika | Düzce'de zincirleme kaza: 5 yaralı
Son Dakika | Düzce'de zincirleme kaza: 5 yaralı
Son Dakika | Düzce'de zincirleme kaza: 5 yaralı
Son Dakika | Düzce'de zincirleme kaza: 5 yaralı
Son Dakika | Düzce'de zincirleme kaza: 5 yaralı
Son Dakika | Düzce'de zincirleme kaza: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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