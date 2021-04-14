Son Dakika | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
Gelen son dakika haberine göre Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 2 zanlının üst ve ikametlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Diğer zanlı hakkında "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı.???
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer