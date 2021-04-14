Son Dakika | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
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Son Dakika | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Son Dakika | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 2 zanlının üst ve ikametlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer zanlı hakkında "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı.???

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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