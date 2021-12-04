Son dakika... Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika... Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Son dakika... Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Alay Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipler, Akçakoca Kalkın köyünde yaşayan Ö.İ'nin evine şafak vakti operasyon düzenledi.

Narkotik köpeklerinin de katılımıyla şüphelinin evinde ve uzantılarında yapılan aramalarda, 1 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.İ'nün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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