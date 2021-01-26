Son Dakika | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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Son Dakika | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

26.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:02
Son Dakika | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzeri, ikametleri ve araçlarındaki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Zanlılardan uyuşturucu aldığı tespit edilen 6 kişi hakkında ise "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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