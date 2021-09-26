Son Dakika | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son Dakika | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Son Dakika | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi... Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Düzce-Yığılca kara yolunda yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdukları araçta ve içindeki 2 şüpheli üzerinde yaptıkları aramada, bir miktar esrar ve sentetik esrar ele geçirdi.

Şüphelilerin sorgusunda uyuşturucuyu E.K'den temin ettiklerini söylemesi üzerine ekipler çalışma yaptı. Bu kişi de Gökçeağaç köyünde gözaltına alındı. Şüpheli E.K'nin evinde yapılan aramada da bir miktar sentetik esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Dakika | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
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