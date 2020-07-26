Son dakika! Düzce'de TIR'lar çarpıştı: 1 yaralı
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Son dakika! Düzce'de TIR'lar çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Düzce'de TIR'lar çarpıştı: 1 yaralıTezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü araçta sıkıştı.

26.07.2020 01:45 | Son Güncelleme: 26.07.2020 01:51

Düzce'de TIR'lar çarpıştı: 1 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü araçta sıkıştı. Yaralanan TIR sürücüsü Bülent Gürel, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında TEM yolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Bülent Gürel yönetimindeki 38 AAE 042 plakalı TIR, önünde ilerleyen Halil Yüce'nin kullandığı 34 Z 3116 plakalı iş makinesi taşıyan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Bülent Gürel hasar gören araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine Düzce İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bülent Gürel, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle TEM yolu Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, araçların yoldan çekilmesiyle ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika! Düzce'de TIR'lar çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: DHA

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