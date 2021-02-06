Son dakika: Düzce'de silah kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Düzce'nin Yığılca ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 silah ve çok sayıda fişekle yakalanan zanlı tutuklandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 silah ve çok sayıda fişekle yakalanan zanlı tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen F.D'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

Bomba arama köpeği "Kirpik" ile şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, ev ve araçta yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 5 şarjör ve bu silahlara ait 309 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı, "silah kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer