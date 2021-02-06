Son dakika: Düzce'de silah kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Düzce'de silah kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

06.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:05
Son dakika: Düzce'de silah kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Düzce'nin Yığılca ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 silah ve çok sayıda fişekle yakalanan zanlı tutuklandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 silah ve çok sayıda fişekle yakalanan zanlı tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen F.D'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

Bomba arama köpeği "Kirpik" ile şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, ev ve araçta yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 5 şarjör ve bu silahlara ait 309 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı, "silah kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Meral Akşener Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Ali Koç Mesut Özil Hakan Kutlu Ersun Yanal Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kaza Gazete Mersin Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Düzce'de silah kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 13:06:36. #1.14#
title