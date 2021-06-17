Son dakika: Düzce'de seyyar olarak kaçak akaryakıt sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika: Düzce'de seyyar olarak kaçak akaryakıt sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

Son dakika: Düzce'de seyyar olarak kaçak akaryakıt sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Düzce'nin Yığılca ilçesinde seyyar şekilde kaçak akaryakıt sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde seyyar şekilde kaçak akaryakıt sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.A'nın seyyar şekilde kaçak akaryakıt sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yığılca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekiplerce E.A'nın ev ve iş yerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Aramalarda 1500 litre kaçak mazot ve benzin ele geçirildi.

Şüpheli E.A. ise ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan

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