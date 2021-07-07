Son Dakika | Düzce'de selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı (4)
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Son Dakika | Düzce'de selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı (4)

Son Dakika | Düzce'de selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı (4)
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre VALİ ATAY: KİMSENİN BURNU KANAMADIÇalışmalarla 54 kişinin kurtarıldığı Esmahanım köyüne gelen Düzce Valisi Cevdet Atay, sel felaketini kimsenin burnu kanamadan atlattıklarını söyledi.

VALİ ATAY: KİMSENİN BURNU KANAMADI

Çalışmalarla 54 kişinin kurtarıldığı Esmahanım köyüne gelen Düzce Valisi Cevdet Atay, sel felaketini kimsenin burnu kanamadan atlattıklarını söyledi. Selin zararlarını açıklayan Vali Atay, "Taşan derelerimiz vardı. Bazı yaya köprülerimiz selden etkilenip maalesef kullanılamaz hale geldi. 2-3 tane köy yolumuz çok ciddi hasar gördü. 1-2 köy yolumuz bu selden dolayı kullanılamaz hale geldi. Dolayısıyla birkaç mahallemizle de görüşebiliyoruz fakat araç gidişi hakkında sıkıntılar var. Bunları çok kısa sürede sular biraz azalınca hemen başlıyoruz. İş makinelerimiz zaten olay yerinde. Bu saate kadar tüm ekiplerimiz sahadaydı. Arama kurtarma ekiplerimiz, altyapı ve ulaşım anlamında ekiplerimizin hepsi sahadaydı. Hepsinden Allah razı olsun. Çok ciddi anlamda emek sarf ettiler. Bütün gayemiz, bütün amacımız tek bir vatandaşımızın burnunun kanamamasıydı. Bütün derdimiz buydu. Bundan daha önemli bir öncelik yoktu" dedi.Vali Atay, ekiplerin çok kısa sürede olay yerine geldiğini belirterek, "Bunlar bir anda oluşan şeyler. Bunlar insan eliyle olan şeyler değil. Bir anda dağlardan sular geliyor, dağlardan kayalar geliyor, heyelanlar oluyor. Bizim ekiplerimiz çok kısa sürede olay yerine intikal ettiler. Gerekli tedbirleri aldılar. Herhangi bir vatandaşımızın burnu kanamadı. Sabaha kadar olay mahallindeydik. Ekiplerimizin hepsi sahadaydı. Herkes elinden gelen gayreti gösterdi. Kimsenin burnu kanamadı. Yaraları da kısa sürede saracağız. Bu oluşan zararları çok kısa sürede gidereceğiz. Suyu olmayan köylerimiz mevcut ama çok kısa sürede o suları vereceğiz. Elektrik ekiplerimiz 25 kişi sahada. Enerji hatları konusunda herkes gayret gösteriyor. Ben tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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