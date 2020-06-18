Son dakika... Düzce'de sağanak su baskınlarına yol açtı Son dakika haberi: Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Melen Çayı'nı besleyen derenin sağanak yüzünden taşması sonucu Zekeriya köyünde bazı evler ile çok sayıda araç zarar gördü.

Köy sakinleri, kendi imkanlarıyla evlerde biriken suyu boşaltmaya çalıştı, bölgeye AFAD personeli, Düzce Arama Kurtama Ekibi (DAKE) ile İl Özel İdaresi ve Gölyaka Belediyesine ait iş makineleri sevk edildi.

Köye ulaşan ekipler çalışmalara başladı. Gölyaka Kaymakam Vekili Abdullah Kurt ve İlçe Belediye Başkanı Yakup Demircan, bölgeye giderek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İlçe merkezinde ve bağlı köylerde de su taşkınları yaşandığı bildirildi. Bazı vatandaşlar, kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

İş makineleri yollardaki balçık ve taş parçalarını temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeye gelen Türk Kızılay ekipleri, evleri zarar görenlere hijyen malzemeleri ve su dağıttı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, hasar tespit çalışmalarına başladı.

İş makineleriyle taşkının olduğu dere yatağında genişletme çalışması yapıldı.

"Devlet, tüm kurumlarıyla bölgede çalışıyor"

Düzce Valisi Cevdet Atay, taşkın nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin zarar gördüğü Yazıpınar Mahallesi'ne giderek Gölyaka Kaymakam Vekili Abdullah Kurt ve yetkililerden bilgi aldı.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Atay, göreve başladığı ilk gün üzücü bir haber aldıklarını söyledi.

Atay, devletin tüm kurumlarıyla bölgede çalıştığını vurgulayarak, "Bu yaralar sarılacak, kimse dert etmesin. Bunlar çözülecek konular. Allah'a çok şükür ki herhangi bir can kaybımız yok. Mal kaybı telafi edilir." diye konuştu.

Kaynak: AA