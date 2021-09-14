Son dakika: Düzce'de otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu gözaltına alındı

Düzce'de durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Zonguldak'a giden yolcu otobüsünde şüpheli Y.A'nın uyuşturucu bulundurduğu ihbarını aldı.

Ekipler, merkeze bağlı Düzköy mevkisinde otobüsü durdurarak, şüphelinin üst ve eşyalarında yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

"Uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.