Son dakika: Düzce'de otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika: Düzce'de otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu gözaltına alındı

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Son dakika: Düzce'de otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Düzce'de durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Zonguldak'a giden yolcu otobüsünde şüpheli Y.A'nın uyuşturucu bulundurduğu ihbarını aldı.

Ekipler, merkeze bağlı Düzköy mevkisinde otobüsü durdurarak, şüphelinin üst ve eşyalarında yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

"Uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika: Düzce'de otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu gözaltına alındı - Haberler
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