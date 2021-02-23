Son dakika! Düzce'de köpekten kaçarken iki duvar arasına sıkışan inek kurtarıldı
23.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:47
Son dakika haberleri: Düzce'de köpekten kaçmak isterken iki duvar arasında sıkışan inek, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Düzce'de köpekten kaçmak isterken iki duvar arasında sıkışan inek, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Merkeze bağlı Bahçeköy'de köpeğin kovaladığı inek, ahır ile evin avlusuna ait duvarların arasına sıkıştı.
Durumu fark eden köy sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu duvarı balyozla kırarak ineği bulunduğu yerden kurtardı.
İnek, sahibine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever