Son dakika! Düzce'de köpekten kaçarken iki duvar arasına sıkışan inek kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Düzce'de köpekten kaçarken iki duvar arasına sıkışan inek kurtarıldı

23.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:47
Son dakika! Düzce'de köpekten kaçarken iki duvar arasına sıkışan inek kurtarıldı

Son dakika haberleri: Düzce'de köpekten kaçmak isterken iki duvar arasında sıkışan inek, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Düzce'de köpekten kaçmak isterken iki duvar arasında sıkışan inek, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Merkeze bağlı Bahçeköy'de köpeğin kovaladığı inek, ahır ile evin avlusuna ait duvarların arasına sıkıştı.

Durumu fark eden köy sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu duvarı balyozla kırarak ineği bulunduğu yerden kurtardı.

İnek, sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Kadir Topbaş Meral Akşener Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Onur Akay Seda Sayan Prens Harry Türkan Şoray
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Manisa Göztepe Antalya Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Düzce'de köpekten kaçarken iki duvar arasına sıkışan inek kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 16:49:38. #1.15#
title