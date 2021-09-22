Son Dakika | Düzce'de jandarmadan uyuşturucuya geçit yok - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Düzce'de jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Düzce'de jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Son dakika 3. sayfa haberi... DÜZCE(İHA) – Düzce Merkez Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipleri aldıkları ihbarı değerlendirerek yaptıkları operasyonda 96 gram kubar esrar, 1 gram Bonzai, 3 gram metafetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu içmeye yarayan payp ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce Merkez Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipleri aldıkları ihbarı değerlendirerek yaptıkları operasyonda 96 gram kubar esrar, 1 gram Bonzai, 3 gram metafetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu içmeye yarayan payp ele geçirildi.

Düzce il genelinde jandarma ekipleri uyuşturucu satışına ve kullanımına göz açtırmıyor. Merkez ilçe Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Bostanlık köyünde yapılan istihbari çalışma neticesinde uyuşturucu madde kullandığı bilgisine ulaştı. Ekipler A.T. ve U.K.'nin evinde akşam saatlerinde yaptıkları adli aramada 96 gram kubar esrar, 1 gram Bonzai, 3 gram metafetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu içmeye yarayan payp ele geçirdi. Olayla ilgili olarak tahkikat sürüyor. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören annenin acı feryadı: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz

Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören annenin acı feryadı: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz

 Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömmüştü! Kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı

Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömmüştü! Kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı

 40 yaşındaki orman işçisinin 15 yaşındaki kızlarını kaçırdığını iddia eden ailenin feryadı yürek burktu

40 yaşındaki orman işçisinin 15 yaşındaki kızlarını kaçırdığını iddia eden ailenin feryadı yürek burktu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Lionel Messi Stefan Kuntz Sergen Yalçın Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Düzce'de jandarmadan uyuşturucuya geçit yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 11:59:25. #1.17#