Son dakika... Düzce'de jandarma ekipleri öğrencilere trafik bilinci eğitimi verdi
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Son dakika... Düzce'de jandarma ekipleri öğrencilere trafik bilinci eğitimi verdi

Son dakika... Düzce'de jandarma ekipleri öğrencilere trafik bilinci eğitimi verdi
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Düzce'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilere trafik bilinci eğitimi verildi.

Düzce'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilere trafik bilinci eğitimi verildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Melen Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik trafik farkındalık eğitimi düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, öğrencileri trafikte dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirdi.

Öte yandan hedef bulma etkinliğine katılan öğrenciler eğlenceli zaman geçirdi.

Son dakika... Düzce'de jandarma ekipleri öğrencilere trafik bilinci eğitimi verdi
Son dakika... Düzce'de jandarma ekipleri öğrencilere trafik bilinci eğitimi verdi
Son dakika... Düzce'de jandarma ekipleri öğrencilere trafik bilinci eğitimi verdi
Son dakika... Düzce'de jandarma ekipleri öğrencilere trafik bilinci eğitimi verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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