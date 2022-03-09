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Son dakika... Düzce'de işçi servisiyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Son dakika... Düzce'de işçi servisiyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... Düzce'de işçileri taşıyan servis minibüsüyle boru yüklü tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

ANKARA (AA) - Düzce'de işçileri taşıyan servis minibüsüyle boru yüklü tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Alkan Aksu idaresindeki 81 AAU 694 plakalı minibüs, D-100 kara yolu Ankara yönü Doğanlı mevkisinde bir fabrikadan yola çıkış yapan Ali Fil yönetimindeki 81 KJ 051 plakalı boru yüklü tıra çarptı.

Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada minibüsteki 11 işçi yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ve özel araçlara alınan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralanan 11 işçinin durumunun hafif olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna getirildi.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Minibüs, Ankara, Düzce, işçi, Güncel, Haberler

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