Son dakika! Düzce'de evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Haberler
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Son dakika! Düzce'de evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

AA, Ömer Ürer - Güncel
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Son dakika! Düzce'de evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Son dakika haber: Düzce'de 2 katlı evde çıkan ve ahıra sıçrayan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de 2 katlı evde çıkan ve ahıra sıçrayan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Yeni Karaköy köyünde, Ahmet M'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek evin tamamını saran alevler, bitişikteki ahıra sıçradı. Ahırdaki büyükbaş hayvanlar köylüler tarafından kurtarıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangında, ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Alevlere müdahale etmek isterken dumandan etkilenen bir kadın, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Karaköy, Yangın, Düzce, Güncel, Haberler

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