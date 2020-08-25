Son Dakika | Düzce'de düğünde havaya ateş açılmasına ilişkin yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Son Dakika | Düzce'de düğünde havaya ateş açılmasına ilişkin yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde köy düğünde havaya ateş açılması sonucu bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Son Dakika | Düzce'de düğünde havaya ateş açılmasına ilişkin yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
25.08.2020 16:47 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:22

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde köy düğünde havaya ateş açılması sonucu bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, olaya ilişkin Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı alınan şüpheliler M.Ç, M.B, M.B, M.A.K, N.B ve C.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.B ve C.B. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Bıçkıyanı köyünün meydanında 23 Ağustos'ta düzenlenen düğün merasiminde silahla havaya ateş açılması sonucu Gülhan Çetin (55) ve Melek Çakır (44) vücutlarına isabet eden mermilerle yaralanmıştı. Çetin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Kaynak: AA

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