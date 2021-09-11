Boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü, kayınvalidesini yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler
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Boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü, kayınvalidesini yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldürdüğü, kayınvalidesini yaraladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldürdüğü, kayınvalidesini yaraladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, eşi Hasan K. ile boşanma aşamasında olduğu için Cumayeri ilçesi Büyük Melen köyünde yaşayan annesinin yanında bulunan Özlem K (19), evin çevresinde gezinen eşinin kendisine zarar vereceği endişesiyle jandarmaya ihbarda bulundu.

Harekete geçen ekipler, bölgeye ulaştıklarında Hasan K'nin bıçakla eşini ve kayınvalidesi G.K'yi (56) yaraladığını belirledi.

Ekipler, etkisiz hale getirdikleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Yaralı anne-kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Özlem K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü, kayınvalidesini yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü, kayınvalidesini yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü, kayınvalidesini yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü, kayınvalidesini yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü, kayınvalidesini yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler
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