Son dakika: Düzce'de 3 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
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Son dakika: Düzce'de 3 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

05.02.2021 17:17 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:17
Son dakika: Düzce'de 3 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... Düzce'de 3 otomobilin karıştığı, 2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce'de 3 otomobilin karıştığı, 2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Ömer B. yönetimindeki 81 ES 311 plakalı otomobil, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Yığılca Sapağı mevkisinde, aynı yönde seyreden Nebahat Aydın idaresindeki 34 HN 1399 plakalı otomobille çarpıştı.

Çapmanın şiddetiyle devrilen ve yaklaşık 100 metre sürüklenen Nebahat Aydın idaresindeki otomobil, yol kenarında 81 AAK 124 plakalı aracına binmek üzere olan Halil Şahin'e ait araca çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Aydın ile araçta bulunan ve henüz isimleri belirlenemeyen 2 çocuğu yaralandı.

Anne ve çocukları olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı yol kenarında bulunan bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, devrilen otomobilin yaklaşık 100 metre ters şekilde sürüklendiği ve yol kenarındaki araca çarparak durabildiği, araç sahibinin ise son anda koşarak kurtulduğu yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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