Son dakika: Durdurulan araçta bomba patlatmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika: Durdurulan araçta bomba patlatmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Durdurulan araçta bomba patlatmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi Mardin'in Nusaybin ilçesinde üzerindeki bombayı patlatmaya çalışan bir şahıs polis ekipleri tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildi.

Durdurulan araçta bomba patlatmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde üzerindeki bombayı patlatmaya çalışan bir şahıs polis ekipleri tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Mardin Nusaybin ilçe merkezinde, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen şahıs, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışması üzerine görevli personel tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Olay yerinin etrafında geniş güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Son dakika: Durdurulan araçta bomba patlatmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: Durdurulan araçta bomba patlatmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: Durdurulan araçta bomba patlatmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: Durdurulan araçta bomba patlatmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullatif Altunkaynak

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